Musrati’nin derbi kabusu

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Portekiz ekibi Braga'dan 11 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Al Musrati'nin derbi performansları dikkat çekiyor. Galatasaray ile oynanan maçta kendi kalesine attığı golle alınan mağlubeyin ana sebebplerinden olan Libyalı orta saha Fenerbahçe karşısında da 24. dakikada rakibine yaptığı kontrolsüz hareket nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyadan 28 yaşındaki oyuncuya büyük tepki gösterdi. Şu ana kadar 10 maçta forma giyen tecrübeli orta saha takımına skor katkısı yapamadı.

VAR kararı değiştirdi

28 yaşındaki orta saha Fred'e yaptığı müdahale sonrası sarı gördü. Karar VAR müdahalesi sonrası kırmızı karta döndü.

MUSRATİ ÜZGÜNDÜ

24. dakikada kırmızı kart gören Al- Musrati oyundan çıkarken büyük üzüntü yaşadı. Taraftarlar yıldız futbolcuya çok büyük tepki gösterdi.