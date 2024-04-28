Fener’in şampiyonluk inadı

Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenerek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 21'de uzun pasla savunma arkasına sarkan Szymanski kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Mert Günok harika kurtarışla gole izin vermedi. 24'te Al Musrati, Fred'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. VAR'a giden hakem Bayarslan, sarı kartı iptal etti ve 25'te Al Musrati'ye kırmızı kart gösterdi. 30'da Tadic topu göğsüyle Batshuayi'ye indirdi. Belçikalı yıldız, topun gelişine bekletmeden vurarak kale önünde topu ağlara yolladı: 1-0.

CENK TOSUN MÜTHİŞ VURDU

40'ta Muçi, ceza sahasına girdikten sonra sert vurdu. Livakovic gole izin vermedi. 49'da Muleka'nın kafa vuruşunu Livakovic çizgiden çıkardı. Dönen topu Necip tamamladı ancak top savunmadan döndü. 69'da Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can şık bir plaseyle topu filelerle buluşturdu: 2-0... 82. dakikada Cenk Tosun dönerek yaptığı müthiş vuruşla farkı 1'e indirdi: 1-2. Derbiyi kazanan Fenerbahçe, son 4 haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alıyor.

KARTAL KADIKÖY'DE KIZARIYOR!

Beşiktaş için Kadıköy'deki Fenerbahçe maçları kabus gibi geçiyor. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe deplasmanında oynadığı maçlarda hep eksiliyor. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 7 maçta 7 kırmızı kart gördü.