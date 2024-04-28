Bitsin artık bu çile

Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbiyi 2-0 kaybeden Beşiktaş bir an önce unutmak isteyeceği bir sezon geçiriyor. Bu sezon 13. yenilgisini alan Kartla Süper Lig tarihinde en çok mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor. Kartal ayrıca son olarak Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic'le Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı derbi kazanamadan tamamladığı sezonu da 9 yıl aradan sonra tekrarlamış oldu. Fenerbahçe'ye karşı etkisiz bir performans ortaya koyan ve aldığı mağlubiyetle maç fazlasıyla bile 5. sıraya gerileyen Beşiktaş taraftarlarını kahretti. Siyah- Beyazlı'ların Fenerbahçe'ye karşı ilk yarıda ve kırmızı karttan sonra ortaya koyduğu mahkum oyunu eleştiren taraftarlar artık bu sezonun sona ermesini bekliyor. Öte yandan Beşiktaş yönetiminin bu sezonu en iyi yerde tamamlayı hedeflediği ve yeni sezona üst düzey bir teknik adamla başlayıp yapılacak transferle mutlu sona ulaşmayı planladığı öğrenildi. Kartal, Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa'ya gitmeye çalışacak.

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