Pat’iş’wiss

Patiswiss markasıyla tanınan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, iş hayatındaki hızlı yükselişini kendi sosyal medyasından an ben paylaştı. Yaptığı tüm paylaşımlarda iş hayatındaki dönüm noktalarını anlatan Tunaoğlu'nun hayat hikayesi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medyadaki notlara göre Tunaoğlu'nun hızlı yükselişinin hikayesi şöyle:

- 2009'da Başkent Üniversitesi elektrik elektronik mühendisi olarak mezun olur. Mezun olduktan sonra ise bir savunma şirketine girerek iş hayatına adımını atar. 2011- 2013 arasında ise endüstri mühendisliği üzerine yüksek lisansını yapar.



- 2015'te mühendisliği bırakıp 'pastacı kız' olmaya karar verir. Bu unvanı koyan da bizzat kendisidir. Bu sıralarda anne olur, çocuğu için kariyerine 1 yıl ara verir.



- 28 Nisan 2016'da 'Karameli' adını verdiği ilk pastanesini Ankara'da açar. 1 yıl sonra da işletmesini şahıs şirketine çevirme kararı alır. Kendisi gibi mühendis ilk eşinden ayrılan Elif Aslı Yıldız; ekmek, pasta yaparken çikolata fabrikası sahibi olmak için kolları sıvar.

- Ankara'nın lüks AVM ve semtlerinde şubeleşmeye başlar. İlk şubeyi Gordion'da, 23 Ocak 2018'de açar.



- 28 Kasım 2017'de Ankara'nın en büyük çikolata fabrikalarından PatisWiss, Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun markalarından birisi haline gelir. İkinci fabrikasını ise 18'inci ayında açar.

- PANDEMİ döneminde bir TV kanalında "Elif'in Çikolata Fabrikası" isimli programdan 35 bölüm çeker.



- Elif Aslı Yıldız, İstanbul şubesini açtığı 2022 yılında, 250 milyonluk ciro hedefine ulaştığını duyurur. Röportajlarında 20 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, 4 fabrikaya ulaştığını ifade eder. Bir pastane ile başlayan serüven 12 şirkete gelmiştir...

YERİNE EŞİ GELDİ

Küflü çikolata tartışması sonrası Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa eden Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na eşi Ali Sinan Tunaoğlu getirildi. Elif Aslı Yıldız, ikinci eşi olan işadamı Tunaoğlu ile 2022'de evlendi.



LİSANS BİLMECESİ

Elif Aslı Yıldız'ın sosyal medyasındaki özgeçmişinde 2011- 2013'te Hacettepe Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptığı bilgisi yer alıyor. Ancak Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdi Daşdemir, "Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir" paylaşımını yaptı.



İSVİÇRE'DEN AÇIKLAMA VAR

İsviçreli çikolata firması Patiswiss AG, Ankara merkezli Patiswiss Çikolata ile herhangi bir iş ilişkisi olmadığını duyurdu. İsim hakkı konusunda Türkiye'deki firmaya dava açtığını belirten Patiswiss AG ayrıca "Geçmişte de birkaç kez Patiswiss Çikolata'ya karşı ticari marka kanunu kapsamında marka ihlalinden yasal işlem başlatılmıştır. Tek üretim tesisimiz İsviçre'nin Gunzgen şehrinde bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.