Ölen 4 katil 14 yaşında!

Kahramanmaraş'ın kırsal Elmalar Mahallesi'nde 4 yaşındaki Sultan Akgül, kayıplara karıştı. Akgül'e ulaşamayan ailesinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Evlerinin yanındaki samanlıktan Akgül'ün boğazı kesilmiş halde cansız bedeni çıktı. Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın (14) ayakkabılarında kan lekeleri saptadı. Gözaltına alınan A.A, suçunu itiraf etti. Olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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