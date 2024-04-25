Öğretmen ataması haftaya tamam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu öğretmen atamalarına ilişkin detaylar belli oluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin, "Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımız ile birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız" diye konuştu.

MÜFREDAT DEĞİŞİYOR

Tekin, yeni müfredatla ilgili çalışmaların da gelecek hafta tamamlanacağını belirtti. Müfredatı seyrelteceklerini vurgulayan Bakan Tekin, "Biraz bunu seyreltsek, çocuklarımızın kapasitelerine uygun, öğretmenlerimizin süresinde yetiştirebileceği hale getirebilsek hem çocuklarımız daha rahat öğrenecek hem sistem rahatlayacak hem öğretmen arkadaşlarımız koştura koştura müfredatı yetiştirmek için çaba harcamak zorunda kalmayacak. Dolayısıyla ortalama yüzde 35 bandında bir seyreltme var" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" demişti. 2024 öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Geçen yıl 45 bin ile Cumhuriyet tarihinin en büyük atamasına imza atılmıştı. 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan ile başı çekmişti. Rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliğine 3 bin 269, ilköğretim matematik için 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.