Bulundu ciğerim

Esra Erol'da programına katılan İbrahim ve Sevda B. çifti, kızlarının kaçırıldığını söyledi. "15 yaşındaki karaciğer hastası kızımız Ş.B.'yi, Levent Cahan kaçırdı. Kızımız bulunmazsa ölecek" dedi ve yardım istedi. Acılı aile aynı hastalıktan daha önce de bir kızlarını kaybettiğini söyledi.

AİLESİ TEHDİTLER SAVURDU

Tedavi olmazsa ve ilaçlarını düzenli kullanmazsa her an ölebilecek olan genç kız kısa süre içerisinde bulundu. 15 yaşındaki Ş.B.'yi kaçıran Levent Cahan, Gaziantep'te yakalandı. Öte yandan Cahan'ın ailesi canlı yayına bağlandı. Akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. "Levent Ş.B'yi değil, Ş.B. Levent'i kaçırdı. Hasta gelin istemiyoruz" dedi. Ş.B.'nin ablası Rabia B. ise Levent'in kardeşini tehditle tuttuğunu söylediğini ifade etti.

HÜSEYİN KAÇAR