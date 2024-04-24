Özbek’ten destek çağrısı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan kutlamaları için gittiği Hatay'da açıklamalarda bulundu. Özbek, "Yönetim kurulumuzla birlikte Hatay'dayız. Bölgenin ihtiyacı olan kalıcı konut için TOKİ ile yaptığımız anlaşma var. Hatay'da 100 tane kalıcı konut yaptırıyoruz. Bugün 23 Nisan! Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram. Bölge insanının en çok ihtiyacı olan şey manevi bağlılıktır. Galatasaray olarak kalbimizden geçenleri onlarla paylaşmak bizi mutlu ediyor." dedi. Özbek, "Buradan bütün takımlara çağrı yapıyorum. Bölgenin ihtiyacı olan hem maddi hem de manevi destektir. İnsanların moral ve motivasyona ihtiyacı var. Galatasaray olarak yapabileceğimiz işler var. Bundan sonra yapacaklarımız bölge halkıyla irtibat kurmak. Bu sıcaklığı onlara hissettirmek için buraya geldik." ifadelerini kullandı.

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