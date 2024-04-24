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O kemikler Berzeg’in mi?

Bir yıl önce kaybolan ekonomist Berzeg’in yaşadığı köyün 5 kilometre uzağında insana ait olduğu iddia edilen kemikler ile elbise parçaları ve banka kartları bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
O kemikler Berzeg’in mi?

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Takvimler 17 Haziran'ı gösterdiği zaman tatil için geldiği Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg, 311 gündür aranmaya devam ediliyordu. Dron ve gece görüşlü İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, bu zamana kadar 250 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Dün akşam saatlerinde ekonomist Korhan Berzeg'in evinin 5 kilometre ötesinde insan kemikleri, elbise parçaları ve kredi kartları bulundu. Parçalar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemik ya da eşyaların Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek.

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