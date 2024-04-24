İngil’iz’!

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki vinç operatörü Antony Maxwell, 33 yaşındaki sevgilisi ile tatil için Türkiye'yi seçti. Antalya'da 5 yıldızlı bir otele geldi. Son derece eğlenceli bir kişiliği olan Maxwell, önceki gün 5. kattaki odasının balkonuna çıktı. Sigara içen genç adam birden aşağıya düştü. O sırada bavuldan eşyalarını çıkaran sevgilisi ise hemen Maxwell'in yanına gitti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, soruşturma açtı. Maxwell'in intihar ettiği iddiaları gündem oldu.

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