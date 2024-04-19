Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz

Türkiye, Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adlı ikiz kardeşlerin Metin Akpınar'ın kızları çıkmasının ardından, abla Dilara Gülatan'ın da babasını merak etti. Evli ve iki çocuklu kadının, 2022'de ünlü gazeteci Uğur Dündar'a "Babalık" davası açtığı belirlendi. Ancak yapılan DNA raporunda Uğur Dündar'ın genç kadının babası olmadığı belirtildi. Bunun üzerine genç kadın, babasının Uğur Dündar olduğunu iddia etti. DNA raporuna itiraz edeceğini söyledi.

Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle tatlı Sert" programına bağlanan genç kadın, "Bizim sesimiz 40 yıldır çıkıyor. Biz hep yardım istedik. Annem Uğur Dündar ile 17-18 sene önce bana nasıl tanıştıklarını, nasıl vakit geçirdiklerini ve nasıl aşık olduğunu anlatmıştı. 'Senin baban o' demişti. Davada gizlilik olduğu için bildiğim diğer detayları anlatamıyorum. Biz davamıza devam ediyoruz, itirazımızı yaptık. Benim babamı bulma konusunda durumum vahim. Ablamızın babasını da bilmiyoruz, annem de söylemiyor" dedi. Bu arada Uğur Dündar ile Suphiye Orancı'nın 1985 yılında İzmir'de bir süre birlikte yaşadıkları, 1986 yılında da Konak'ta Dilara Gülatan'ın dünyaya geldiği iddia edildi.



İKİZ SANSÜR

Anneleri Suphiye Orancı tarafından 4 kız kardeşin terk edildiği haberi, 16 Ocak 1989'da Hürriyet gazetesinde Oktay Koltan imzasıyla yayınlandı. "Vicdansız anne" başlığı ile yayınlanan haberle ilgili, o zaman hapiste olan Suphiye Orancı, muhabire bir mektup yazdı. İddiaya göre o mektupta, ikizlerin babasının Metin Akpınar olduğunu anlattı. Muhabir de bunu haber yaptığını, ancak o zaman gazete tarafından yayınlanmadığını Atv'ye bağlanarak Müge Anlı'ya anlattı.



RAPOR ÇELİŞKİSİ

İddiaların ardından açıklama yapan Uğur Dündar, "Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" demişti. Dündar, önceki akşam da bir televizyon kanalında, "Güya 1985 yılında İzmir'de tanışmışız. Ben o zaman bekarım. Kendimden o kadar emindim ki... Anladığım kadarıyla da kızın sarı saçlı olduğunu gören bir kişi 'Senin baban Uğur Dündar' demiş ve onu inandırmış. Biz hastanede kamera önünde kan ve saç örneği verdik, rapor 7 ay sonra geldi. Raporda benim, kızın babası olmadığım söyleniyor" dedi. Ancak davanın görüldüğü Isparta'daki mahkemenin, 9 Kasım 2023'te DNA raporu istediği dikkate alındığında, kan örneklerinin Beykoz Devlet Hastanesi'nde 7 ay önce verildiği yönündeki beyanın çelişkili olduğu kaydedildi.