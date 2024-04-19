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Türk dönerci Mustafa Demirkürek'i Alman medyası manşetine taşıdı

Gurbetçi Demirkürek, hazır döner işine girdi. ‘Dr. Döner Kebebı’ adıyla marketlerde boy gösterdi. Almanya’yı fethetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Türk dönerci Mustafa Demirkürek’i Alman medyası manşetine taşıdı

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Türk dönerci Mustafa Demirkürek (52), Alman medyasının manşetlerini süsledi. Gurbetçilerin ülkemize has damak tatlarını 1960'lı yılların sonlarından itibaren gittikleri Avrupa ülkelerine taşıması sonrası, ekmek arası döner kebap, Almanya'nın "milli fast food yemeği" haline geldi. Ülkenin her yerinde dönercilere büyük ilgi gösterildi. Mustafa Demirkürek de dönerin vitrinini değiştirdi. Marketler için hazır döner üretim işine girdi.

240 BİN PAKET DÖNER
Bild'e verdiği röportajda, "Günde 15 bin paket hazır döner üreten tesisimizi büyüttük. Ülkenin çok önemli marketlerinde de satışa başladık. Günde 240 bin paket hazır döner üretecek güce ulaştık. İnsanlar bana 'Dr. Döner kebabı' diye sesleniyor. Gururluyum. Ülkem için başarılı olmak istiyorum" dedi. Alman medyası, dönerin ülkeyi fethettiğini bildirdi: Döner Almanya için vazgeçilmez oldu. Demirkürek ilginç bir başarı yakaladı. Et, tavuk, lahana, marul, soğan, domates ve kendi gizli tarifiyle hazır dönerle çığır açtı.

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