’Nefes’ kesen dram

Balıkesir'de yaşayan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak (45), bayram tatili için gittiği Muğla Menteşe'deki babasının evinden nefes egzersizi yaptı. Aniden rahatsızlandı. Panikleyen yakınları, hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, sporcuyu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Serkan Toprak, kurtarılamadı. Toprak'ın kardeşi Burak Toprak (35) da aynı kaderi paylaştı. Ankara'dan memleketi Muğla'ya gelmek üzere eşi Yasemin Toprak ve oğlu Mert Toprak ile yola çıkan Burak Toprak, Afyonkarahisar Sandıklı'da nefes darlığı yaşadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilinde ilk müdahalesini yaptı. Duran kalbi çalıştırılan Toprak, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini kapadı.