SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bronckhorst ile sıcak temas: Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktör konusunda adım attı

Beşiktaş, en son Rangers’ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst ile ilk teması kurdu. Siyah-Beyazlı yetkililer, Hollandalı hoca ile yakında masaya oturmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Bronckhorst ile sıcak temas: Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktör konusunda adım attı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör çalışmaları hız kazandı. Siyah-Beyazlılar, daha önce de gündemine gelen Giovanni Van Bronckhorst için düğmeye bastı.

İLK TEMAS KURULDU
Fernando Santos ile yaşanan yol ayrımının ardından sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş yönetiminin, Hollandalı teknik adamla ilk teması kurduğu öğrenildi. Hasan Arat başkanlığındaki yönetimin, 49 yaşındaki çalıştırıcı ile hem sözleşme planlamaları hem gelecek adına detayları paylaşmak üzere önümüzdeki günlerde masaya oturacağı gelen haberler arasında bulunuyor.

4-3-3'Ü BENİMSİYOR
Teknik adamlığa Feyenoord'da yardımcı antrenörlük yaparak başlayan Bronckhorst, daha sonra aynı kulüpte önce U21, ardından da A Takım'da görev yaptı. Kısa süre Çin ekibi Guangzhou'da çalışan Hollandalı teknik adam, son olarak Rangers'ta çalıştı. 4-3-3 sistemini benimsemesiyle bilinen ve yeni sezonda takım çalıştırmaya sıcak bakan Giovanni van Bronckhorst, Rangers'ta 68 karşılaşmada, maç başına 2.01 puan ortalaması elde etmişti.

TAKVİM önceki günlerde Hollandalı teknik adam ile ilgili gelişmeleri okuyucularına duyurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
SON DAKİKA