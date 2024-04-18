Rodrigo Garro iddiası

Galatasaray gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isimlerden birinin de Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Rodrigo Garro olduğu iddia edildi.

1 GOL, 2 ASİSTİ VAR

Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan yıldız futbolcuyu izleyen Galatasaraylı kurmayların sezon sonunda resmi hamle yapması bekleniyor. Bu sezon 11 maçta forma giyen Garro, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Arjantinli yıldız, 10 numara bölgesi dışında merkez orta saha ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.