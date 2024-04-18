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G.Saray'da defansta yaşanabilecek olası ayrılıklara karşı önlemini aldı

Cimbom, Nelsson ve Davinson ikilisinden birinin ayrılması halinde Sparta Prag formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçlarda dikkat çeken Martin Vitik için hamle yapmayı planlıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Nisan 2024 Güncelleme 18 Nisan 2024, 07:00
G.Saray’da defansta yaşanabilecek olası ayrılıklara karşı önlemini aldı

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Galatasaray'ın Avrupa ekiplerinin radarında bulunan Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Sparta Prag forması giyen Çek stoper Martin Vitik'i gündemine aldığı öğrenildi.

SEZON SONU HAMLE YAPILABİLİR
Sarı-Kırmızılı takımın Sparta Prag ile oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performansla teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çekmeyi başaran genç yıldız için iki ismin durumuna göre sezon sonunda hamle yapılacağı ifade ediliyor. 1.91 boyundaki Vitik hava hakimiyetinin yanında yerinde müdahaleleri ve mücadeleci yapısıyla da dikkat çekiyor.

36 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ
ÇEKYA ekibi ile bu sezon 36 maça çıkan 21 yaşındaki defans oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda takımana 5 gollük katkı sağladı. Genç stoper bu süreçte 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Çok sayıda Avrupa kulübünün ilgi gösterdiği Vitik'in Sparta Prag ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

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