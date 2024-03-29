Özge hocam

Sinan Güleryüz, önceki gece Etiler'deydi. Güleryüz şarkıcılık üzerinden hayatını kazanırken eşi Özge Özder ise bir yandan oyunculuk yapıyor. Güleryüz, "Oyunculuk teklifi alıyor musunuz?" sorusu hakkında, "Bir teklif gelirse değerlendirmeye alınabilir. Özge gibi bir hocam da var aslında..." dedi.



Eşi ile bir anısını da anlatan Güleryüz, "Özge ile bir sahneye girmiştim. Karşılıklı oynamak onunla çok zor. Özge'ye ben çok farklı duygular beslediğim için, onun profesyonelliği karşısında ben ezildim gibi oldu. Karşında ödüllü bir oyuncu ve aynı zamanda eşim var. Bu zor oluyor benim için" diyerek gülümsedi.

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