Gıda intoleransı kiloya davet

Gıda intoleransı, kişilerin belirli gıdalara karşı olumsuz tepkiler vermesine neden olan bir duruma deniyor. Sindirim sistemi rahatsızlıkları, cilt problemleri, baş ağrıları, yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ancak bu belirtiler genellikle diğer sağlık sorunlarıyla karışıyor. Tan koymak ve tedavi etmek zorlaşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Duygulu, "Her bireyin farklı bir tolerans eşiği vardır. İntolerans tespit edilen gıdalar metabolizmayı yavaşlatabilir. Bu da kilo olarak karşımıza çıkabilir" diyor.

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