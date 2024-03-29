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Emekli promosyonu 17.500 TL'ye çıktı: Kampanyalar güncellendi! Hangi banka ne kadar veriyor? Nasıl yararlanılır?

SGK 19 bankayla promosyon protokolü imzaladı. Kampanyalar da hareketlendi. Bazı bankalar şartsız, bazıları da ek ürün koşuluyla tutarları daha da artırdı. Emeklilere 17 bin 500 liraya varan promosyon imkanı ortaya çıktı...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mart 2024 Güncelleme 29 Mart 2024, 07:00
Emekli promosyonu 17.500 TL’ye çıktı: Kampanyalar güncellendi! Hangi banka ne kadar veriyor? Nasıl yararlanılır?

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Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir imkanı veren promosyonda yeni perde açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hem kamu bankalarıyla hem özel bankalarla protokol imzası. 19 bankayla imzalanan protokolle maaş dilimleri ve promosyon tutarları güncellendi.

Buna göre; dul ve yetimler ile emeklilerin yararlandığı promosyonda taban tutarlar maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira oldu. Bankalar bu tutarların altında ödeme yapamayacak. İsteyen banka daha fazlasını da ödeyebilecek. Bankalar promosyon tutarlarını güncellerken, bazıları şartsız olarak bazıları da otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartıyla alışveriş, emekli yakınını getirme gibi koşullarla tutarı daha da artırdı. 28 Mart-30 Nisan döneminde geçerli kampanyalara göre emekli promosyonu 17.500 liraya kadar çıktı.

KİM, NE KADAR VERİYOR?
10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödenen promosyonlar sırasıyla şöyle:

- AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para. - DENİZBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
- FİBABANKA: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
- GARANTİ BBVA: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
- HALKBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
- ING: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 lira.
- KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
- QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.
- TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.
- VAKIFBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
- YAPI KREDİ: Maaşa göre 5.500, 8.750, 11.000, 13.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.000 lira; kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya da 1.000 lira ek ödül.
- ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.


İADE TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?
- Alınmış olan promosyon tutarı 36 aya bölünüyor.
- Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısı ile çarpılıyor.
- Örneğin; 5.000 lira aldınız ve taahhüdün bitimine 22 ay var.
- Kalan her ay için iade etmeniz gereken tutar 5.000 / 36 = 138,89 lira.
- Taahhüdün bitimine 22 aylık bir süre kaldığı için 138,89 x 22 = 3.055,58 lira iade yapmanız gerekiyor.

KAMPANYALARDAN NASIL YARARLANILIR?
- Aynı bankada devam edilecekse güncelleme başvurusu yapın. Önceki anlaşmadan kalan sürenin tutarı güncelleme sırasında ya bankaya iade ediliyor ya da bankanın yeni ödeyeceği promosyondan düşülüyor.

- Farklı bankaya geçilecekse öncelikle taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade edin. Ardından maaş taşıma işlemini yapın. Bunun için en kolay yol e-Devlet'ten banka güncellemesi yapmak. Ardından da yeni bankanıza başvurarak, ilk maaş ödemenizden 2-3 gün sonra promosyonunuzu alın.

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