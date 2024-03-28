Öykü Arin henüz 4 yaşındayken yakalandığı lösemiyi ilik nakliyle yendi

İzmir'de yaklaşık 5 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı (9), tedavi için Antalya'ya getirildi. Babasından nakledilen yüzde 98,5 uyumlu ilikle yaşama tutunan Öykü Arin, spora başladı. 1.5 yıl önce başladığı teniste kendini geliştirerek ilk katıldığı turnuvada madalya aldı. Kızı Öykü Arin'in hala kronik ilik savaşı verdiğini belirten Eylem Şen Yazıcı, "Donör olun, umut olun çünkü kök hücre bağışı hayat kurtarıyor. Eşleştiğinizde de asla vazgeçmeyin. Birinin hayatını kurtarabilirsiniz" diye konuştu.

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