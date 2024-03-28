Kan vermek orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı"na günde 13 binden fazla soru geldiğini belirtti. Hepsini tek tek yanıtladığını söyledi.

Kılıç, şöyle devam etti: Soruların başında 'İğne orucu bozar mı bozmaz mı?' geliyor. Yine astım hastalarının kullandığı spreyler, benzer rahatsızlıklar yaşayan kişilerin kullandığı buhar solunum cihazları ve benzeri şeyler orucu bozar mı bozmaz mı minvalindeki sorular en çok karşılaştığımız sorulardır. Dil altı hapı, kan almak, kan vermek, kusma ve benzeri gerekçelerle orucun bozulup bozulmadığına ilişkin sorular da vatandaşlarımızın en çok merak ettiği şeylerdir.