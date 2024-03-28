Antalya’da şehir magandası herkesin gözü önünde dehşet saçtı

Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna, kimliği belirsiz kişi koşarak vurdu. Çevredekilerin yardım ettiği çocuk büyük korku yaşarken, saldırgan ise uzaklaştı. Bu sırada olayı görenler ve bir kadın market çalışanı, saldırgana tepki gösterdi. Çocuk ise dersi olduğunu söyleyerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya şahit olan mahalleli Özlem Karayalçın, "Balkonda oturuyordum. Kız çocuğu yürürken bir adam koşarak geldi ve sırtına vurup düşürdü. Çalışanlardan biri adama 'Ne yapıyorsunuz' diye sorduğunda, 'Benim önümden kimse geçemez' deyip elindeki pazar arabasıyla kadına da saldırmaya çalıştı. Hala inanamıyorum" dedi.