Thomas Meunier açıklamalarda bulundu: Ronaldinho gibiyim

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Meunier, "Trabzonspor'un teklifi doğru zamanda geldi ve o anda benim için hem en iyi fırsat ve en iyi çözümdü. Doğrusunu söylemek gerekirse de hiç pişmanlık duymadım. Harika bir oyuncu grubumuz var. Doğru mantalite doğru disiplin. Takımla daha ileriye doğru yol alabilmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Belçikalı futbolcu, "Sahada yaratıcı olduğumu biliyordum çünkü topla oynamak, hareketler, Ronaldinho ve o tarzdaki, onlarla büyüdüğüm Brezilyalı oyuncular gibi yetenekler sergilemek benim için bir zevk" ifadelerini kullandı.

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