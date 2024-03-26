’Yarısı Bizden’ başladı

Vatandaşlara toplam 1.5 milyon lira destek sağlanan 'Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk temel Üsküdar Salacak'ta atıldı. Yarısı Bizden Kampanyası'na müracaat eden ve başvuruları onaylanan Şüküre Başkan, Hayrullah Başkan ve Mesut Uçar, devletin verdiği 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği ile Üsküdar ilçesi Salacak Mahallesi'ndeki binalarının temelini atarak inşaata başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'umuzu güvenli hale getirmek için kaybedecek vaktimiz yok. 'Yarısı Bizden' desteğimiz hazır. Vatandaşlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.