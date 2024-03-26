Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın sevgilisinden dayak yedi!

Kadına şiddet her yerde var. Sosyal medya platformunda yetişkinlere yönelik içerik üreten Merve Taşkın eski sevgilisinden gördüğü fiziksel şiddetin izlerini paylaştı.

Uğradığı şiddete dair detaylara da yere veren Taşkın, "Tam bir yıl önce bugün, 10 aylık bir ilişkimin yaklaşık 7-8 ayında şiddet gördüğüm bir ilişkiye başladım. Bir şekilde bunun bana yapıldığını kabul ediyordum. Her seferinde affediyordum çünkü içimdeki sorunlu olduğumu ve belki de bunu hak ettiğimi düşünüyordum. 'O' da bana bunları hak ettiğimi hatta daha fazlasını hak ettiğimi söylüyordu. Benimki sevgiye muhtaçlık ve bağımlılıktı. Şiddet o kadar tehlikeli bir seviyeye gelmişti ki, şükrediyorum çünkü ölmedim ya da sakat kalmadım. Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu. Bazen ise beni öldürmekle ya da sakat bırakmakla tehdit ediyordu. 3 ay önce değil de neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise maalesef o zaman güçlü bir ruh halim" yoktu" dedi.