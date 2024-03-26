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Son gözde Pantovic: Beşiktaş Sırp kanadı yakından takip ediyor

Genç oyuncuları izlemeyi sürdüren Samet Aybaba’nın dikkatini çeken son isim Topola’da oynayan Pantovic oldu. Scout ekibinin de olumlu rapor verdiği belirlendi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mart 2024 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:01
Son gözde Pantovic: Beşiktaş Sırp kanadı yakından takip ediyor

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Bu sezon ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş'ta tüm gözler transfere çevrilmiş durumda... Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar'ın Futbol Koordinatörü Samet Aybaba da futbolcu izlemeyi sürdürüyor.

Tecrübeli futbol adamının dikkatini çeken son isim ise Sırbistan Ligi ekiplerinden Backa Topola'da forma giyen Sırp kanat oyuncusu Milos Pantovic oldu. 21 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz haftalarda Sırbistan'da canlı izleyen Aybaba'nın Sırp futbolcuyu çok beğendiği ve scout ekibini oyuncu hakkında detaylı rapor hazırlattığı öğrenildi.

14 GOLE KATKI SAĞLADI
Scoutların olumlu raporu sonrası Aybaba'nın oyuncuyu yönetimi sunacağı çıkacak karar göre sezon sonunda harekete geçmesi bekleniyor. Bu sezon lSırp ekibiyle 32 maça çıkan Pantovic söz konusu karşılaşmalarda 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Pantovic'in Topola ile olan kontratı 2026'da sona erecek.

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