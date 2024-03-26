PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın gündeminde ligden çekilme yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Herkesin bir hesabı var, Allah’ın da var. Biz kendimize inanıyoruz. 8 maçın 8’ini de kazanarak şampiyon olacağız” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mart 2024 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:01
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın gündeminde ligden çekilme yok!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Haber Global'e konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Herkesin bir hesabı var, Allah'ın da var. Biz kendimize inanıyoruz. Sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Hiç kimsenin puan kaybetmesine de ihtiyacımız yok, 8 maçın 8'ini de kazanarak şampiyon olacağız" dedi.

GALATASARAY'A GÖNDERME
İsmail hoca, "Sezon başından bugüne kadar objektif olarak futbol adamları her iki takımın maçlarını izlesinler. Bizim en az 8-10 puan önde olmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal, "Maç maç gideceğiz. Tek sıkıntı 7'sinde oynayacağımız Süper Kupa. Hem TFF hem de rakibimizin ülke puanı için bize destek olmalarını beklerdik ama maalesef olmadılar. İlk günden bu yana Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz demiştim. Bunun ucu açık. "Biz kupayı alacağız" demek keskin bir konuşmadır. Avrupa kupasını kazanarak tarihi kulübümüzün başarılarını taçlandırmak istiyorum. Camianın bir evladı olarak bunu çok istiyorum. Hem lig hem Avrupa'da oynamak da kolay değil" yourumunda bulundu.

BÖYLE F.BAHÇELİLİK OLMAZ!
İsmail Kartal, "Yok A planımız, B planımız, C planımız yok diyorlar. Fenerbahçelilik başkanını hocanı futbolcunu masörünü linç etmek değil, destek olmak. Onların hakkını aramak. Her beraberlikte, en ufak bir şeyde hepimize bel altı vuruyorsunuz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Eleştiriler olacak ama biraz da pozitif, yapıcı olması lazım. Böyle Fenerbahçelilik olmaz" diyerek sözlerine devam etti.

8-10 PUAN ÖNDE OLMAMIZ GEREKİYORDU
F.Bahçe'nin hocası İsmail Kartal, "Sezon başından bugüne kadar objektif olarak futbol adamları her iki takımın maçlarını izlesinler. Bizim en az 8-10 puan önde olmamız gerekiyordu" diye konuştu.

Suçluymuşuz gibi bir algı var
İsmail hoca, "Bütün bu yaşananlarda sonra sanki günün sonunda biz suçluymuşuz gibi, oyuncular ceza alacakmış gibi bir algı var. Anlayamıyorum. Bu nasıl olur, inanamıyorum. Su şişelerini biz mi attık, kendi kendimize mi saldırdık, şişle benim oyuncuma saldırdılar, korner direğiyle saldırdılar" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’deki balya balya para skandalında yeni gelişme! Her taşın altından Özgür Karabat çıkıyor
Kurultay gecesi Ekrem’den Kemal’e şantaj! Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Nuray Başaran aylar sonra anlattı: Küfürler havada uçtu
İnsani Yardım Vakfı
Emeklinin ikramiye takvimi hazır! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ödemeler ne zaman? Kim, ne kadar alacak?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum CHP’li İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Algı ve bahane siyaseti İstanbul’u yordu
Emeklilere indirimler geliyor! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Market, THY, TCDD, giyim, GSM operatörleri...
Gazintep Büyükşehir Belediyesi
Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu elinde patladı! Köşeye sıkışınca kabul etti: 3 villa İmamoğlu İnşaat’ın üzerine
Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?
Ece Sükan’la biten aşk sonrası gizemli gece! Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle mi yakalandı? Kameraları görünce yüzünü kapattı...
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri
250 bin sene geçse de CHP’deki mandacı kafa değişmez! İmamoğlu’nun ağabeyi Hasan Akgün Türk milletini aşağıladı: Rezil sözler
Rusya Devlet Başkanı Putin: Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz, kimin emir verdiğini öğrenmek istiyoruz
İstanbul’da gezi Moskova’da katliam | Rusya’daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! Takvim raporlara ulaştı: 3 saldırı da aynı hücreden
İmamoğlu’ndan DEM’e Kürtçe şarkılı İstanbul sizin nimetiniz teminatı: Meral Danış Beştaş sırra kadem bastı Saraçhane’ye alan açıyor
SON DAKİKA