Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın gündeminde ligden çekilme yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Haber Global'e konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Herkesin bir hesabı var, Allah'ın da var. Biz kendimize inanıyoruz. Sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Hiç kimsenin puan kaybetmesine de ihtiyacımız yok, 8 maçın 8'ini de kazanarak şampiyon olacağız" dedi.

GALATASARAY'A GÖNDERME

İsmail hoca, "Sezon başından bugüne kadar objektif olarak futbol adamları her iki takımın maçlarını izlesinler. Bizim en az 8-10 puan önde olmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal, "Maç maç gideceğiz. Tek sıkıntı 7'sinde oynayacağımız Süper Kupa. Hem TFF hem de rakibimizin ülke puanı için bize destek olmalarını beklerdik ama maalesef olmadılar. İlk günden bu yana Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz demiştim. Bunun ucu açık. "Biz kupayı alacağız" demek keskin bir konuşmadır. Avrupa kupasını kazanarak tarihi kulübümüzün başarılarını taçlandırmak istiyorum. Camianın bir evladı olarak bunu çok istiyorum. Hem lig hem Avrupa'da oynamak da kolay değil" yourumunda bulundu.



BÖYLE F.BAHÇELİLİK OLMAZ!

İsmail Kartal, "Yok A planımız, B planımız, C planımız yok diyorlar. Fenerbahçelilik başkanını hocanı futbolcunu masörünü linç etmek değil, destek olmak. Onların hakkını aramak. Her beraberlikte, en ufak bir şeyde hepimize bel altı vuruyorsunuz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Eleştiriler olacak ama biraz da pozitif, yapıcı olması lazım. Böyle Fenerbahçelilik olmaz" diyerek sözlerine devam etti.



8-10 PUAN ÖNDE OLMAMIZ GEREKİYORDU

Suçluymuşuz gibi bir algı var

İsmail hoca, "Bütün bu yaşananlarda sonra sanki günün sonunda biz suçluymuşuz gibi, oyuncular ceza alacakmış gibi bir algı var. Anlayamıyorum. Bu nasıl olur, inanamıyorum. Su şişelerini biz mi attık, kendi kendimize mi saldırdık, şişle benim oyuncuma saldırdılar, korner direğiyle saldırdılar" dedi.