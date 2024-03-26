Adana’da tutuklanan sahte avukatın 3 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün operasyonu başlattı. Soruşturmada Betül S. isimli kadının avukat cübbesiyle adliyenin önünde, baro lokalinde ve mahkemeler önünde sosyal medyasında paylaşım yaptığı tespit edildi.

Dolandırıcılık büro amirliği ekipleri söz konusu kadını, adliyenin avukat lokalinde yakaladı. Betül S., bir kamu kurumuna ait tanıtım kimlik kartı bastırıp kendisini kamu avukatı ve icra avukatı olarak tanıttığını kabul ederken, "Sevgilim çok iyi avukattı, ben de katip. Ona özendim" dedi.

Betül S., ağına düşürdüğü mağdurları icradan ucuz araba almak ve kamuya ait arazileri 49 yıllığına kiralamak vaadi ile dolandırdığı öğrenildi. Sahte avukatın 4 kişiden toplam 3 milyon lira aldığı iddia edildi.