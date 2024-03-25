Yat rekoru

Lüks yat üretiminde dünyaca ünlü merkezlerden biri olan Antalya Serbest Bölge'de, 2000'den 2024 yılı Şubat sonuna kadar toplam uzunluğu 12 bin 863 metre olan 705 lüks yat üretilerek, 1 milyar 692 milyon dolar gelir sağlandı. 2023'te 93 lüks yat satışıyla rekor kıran Serbest Bölge, bu yıl yeni rekora hazırlanıyor. Antalya Serbest Bölge A.Ş. Genel Müdürü Zeki Gürses, 2023'te hem adet hem uzunluk hem de gelir olarak rekor kırıldığını belirterek, "2024'e de hızlı başladık" dedi.

Mart'tan itibaren daha büyük boyda yatların denize inmeye başladığını anlatan Gürses, "Şu anda rıhtımda yat bağlayacak yer bulmakta çok zorlanıyoruz. Ekim 2023'ten itibaren bakım onarım anlamında bölgemize yoğun talep var" diye konuştu. Bu yıl yat boylarının büyümesiyle 2023'ü geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Gürses, "60-70 teknenin denize indirilip, sahiplerine teslim edileceğini öngörüyoruz. Şu an limanda teslim edilmeyi bekleyen toplam 14 tekne var" ifadesini kullandı.

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