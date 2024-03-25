Olivier Torres bombası

Trabzonspor, gelecek sezonun transfer planlamaları kapsamında hareketli günler geçiriyor. İlk olarak Hırvat sol bek Borna Barisic'in transferinde yol alan Fırtına, orta saha için ise rotasını İspanya Ligi'ne çevirdi.

HEDEFTEKİ İSİM TORRES

La Liga ekibi Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Oliver Torres, Trabzonspor'un gündemine geldi. Bordo- Mavililer, 29 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Futbolcunun sezon sonunda serbest kalacak olması ve farklı takımların da devreye girme ihtimali nedeniyle Bordo-Mavili kurmaylar, transferde elini çabuk tutmayı planlıyor. 1.75 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 6 milyon Euro değer biçiliyor.

2 ASİST KATKISI SAĞLADI

Merkez orta saha, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Torres, bu sezon 32 maçın 21'inde ilk 11'de oynadı. 2 asist yapan İspanyol futbolcu, 4 kez de sarı kart gördü. 2019 yılında 17 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan İspanya U21 Milli Takımı ile de 24 maçta 3 golü bulunuyor.

KÖKLÜ EKİPLERDE OYNADI

Oliver Torres, futbol kariyerinde şu ana kadar Porto, Atletico Madrid, Villarreal gibi Avrupa ekiplerinde oynadı.