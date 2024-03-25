Mislav Orsic geri sayımda

Bu sezon Trabzonspor formasını hiç giyemeyen Mislav Orsic, milli aradan sonra ilk kez sahalara çıkabilecek olmanın heyecanını yaşıyor. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyen Mislav Orsic, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından oynanacak olan Konyaspor maçında süre almak istiyor. Geri sayıma geçen tecrübeli oyuncunun bireysel antrenmanlarına yoğun şekilde devam ettiği öğrenilirken, heyecanın yüksek olduğu ve teknik ekiple de sürekli olarak durumu hakkında fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

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