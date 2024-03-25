Kemoterapiyi bitirecek test

İngiliz bilim insanları, kanserle mücadele için kollar sıvadı. Kanserli hücreleri tespit edebilen bir kan testi hazırladı. Geliştirilen test sayesinde ameliyatla tüm tümörün çıkarılıp çıkarılamayacağı daha kolay anlaşıldı. Doktorlar, 3. evre bağırsak kanseri olan hastaların yarısının sadece ameliyatla iyileştiğini dolayısıyla birçok insanın gereksiz yere kemoterapi gördüğünü vurguladı. Dr. Naureen Starling, bu test sayesinde her yıl binlerce bağırsak kanseri hastasının tedavi edilme şeklinin değişeceğini vurguladı.

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