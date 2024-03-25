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Bağ-Kur'lu 1800 gün kazanacak

Hazırlığı yapılan Bağ-Kur reformuyla 1 milyon kişiye bin 800 gün daha az primle emeklilik imkanı sağlanacak. Düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 7 bin 200 günü tamamlayan EYT’li erkek esnaf hemen aylığa kavuşacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mart 2024 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:00
Bağ-Kur’lu 1800 gün kazanacak

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EYT yasası gibi Bağ-Kur reformu da milyonların emekliliğini kolaylaştıracak. Hazırlığı yapılan bu reform ile yaklaşık 1 milyon kişinin prim gün şartı bin 800 gün azalacak. Özellikle küçük esnafa yönelik planlanan bu düzenleme ile prim gün şartı 9 bin günden 7 bin 200'e çekilecek. Hem bu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği hem de kapsamı merakla bekleniyor. İşte detayları:

■ KİMLER KAPSAMA GİRECEK?
Düzenlemenin özellikle bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnafı kapsaması bekleniyor. 1800 gün prim avantajı sağlanacak küçük esnafın kapsamı düzenlemeyle belirlenecek. Küçük esnaf tespitinde 10 ve altı personel kriteri konuşuluyor. 10 ve altında personel çalıştıran esnafın prim gün şartının 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesi bekleniyor. Yasal düzenleme sırasında kapsamın genişletilmesi de mümkün. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular 5 yıllık avantajdan yararlanacak.

EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK MI?
Bu konu çalışma tamamlandığında netleşecek. Eğer Bağ-Kur reformu tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar için prim gün şartı 9 binden 7 bin 200'e inecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlamış olan EYT'li erkek esnaf hemen emekli olabilecek. Son 3.5 yıl avantajından yararlanmak için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçmiş olanlar da SSK'daki çalışmaları 3.5 yıldan az ise ve 7 bin 200 günü tamamlamışlarsa Bağ- Kur kapsamında emekli olabilecek.

■ 1999'DAN SONRA SİGORTASI BAŞLAYAN BAĞ-KUR'LULAR NASIL EMEKLİ OLACAK?
8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve düzenleme kapsamına giren kadın ve erkek Bağ-Kur'luların prim şartı bin 800 gün azalacak. Bu kişilerin prim gün şartı 7 bin 200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek. 7 bin 200 günü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurmuşsa emekli olacak. Yani 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında işe başlayan kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında başlayanlarda 65'e varan yaşların da tamamlanması gerekecek.

■ SON 3.5 YIL KURALI BİTECEK Mİ?
1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan bin 261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor. Düzenleme daha az primle emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı çalışma durumunu büyük ölçüde ortadan kaldıracak. SSK'lılardan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar 5 bin ile 5 bin 975 arasında, 9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7 bin, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7 bin 200 prim günüyle emekli olabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle artık küçük esnaf olan Bağ-Kur'lular da 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

■ DÜZENLEME NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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