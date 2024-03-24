Kartal’dan bol gollü prova

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Karadağ 1. Lig ekibi Buducnost ile Ümraniye'de karşılaştı. Fernando Santos'un takımı karşılaşmaya Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Cenk ve Aboubakar 11'iyle başladı.

Umut, Onur, Rebic, Necip, Worrall ve Utku ise oyuna sonradan dahil oldu. Golleri 7'de Gedson, 36'da Umut Meraş, 42'de Ghezzal, 58'de Aboubakar ve 61'de Worrall kaydetti. Buducnost'un tek sayısı ise 69'da Ivanovic'ten geldi.



İZİN GÜNÜNDE MAÇI İZLEDİ

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Gürcistan ile oynanan Ümit Milli maçında fileleri havalandırmıştı. Kılıçsoy, Ümit Milli Takıma verilen 1 günlük izinde Beşiktaş'ın Buducnost ile oynadığı hazırlık maçını takip etti.