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Cesaretlendiren hamle!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mart 2024 Güncelleme 23 Mart 2024, 07:02
Cesaretlendiren hamle!

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"Kardeşlerim" dizisinin yeni bölüm konusu şöyle;Tüm gerçekleri Ömer'e itiraf etmek isteyen Akif, Tolga'dan yardım alarak, farklı bir yola başvururken, Cansu'nun kafede düşürdüğü bilekliği bulan Sarp, Cansu'ya ulaşmak için kolları sıvar. Aybike ile Berk'in ilişkisine gölge düşürmek isteyen Gökhan, sinsice yaptığı planını devreye sokar. Süsen gitmeyi çok istediği kurs için yapılacak elemeye katılmaya çekinince Ömer onu cesaretlendirir.

MEKTUP BULDU!
Hayatıyla ilgili birtakım gerçekleri Süreyya'dan öğrenen Akif, Nebahat'e karşı beklenmedik bir hamle yapar. Ayten kuruntularına yenik düşüp, Şevval ile Orhan'ı kıskanmaya devam ederken, yaşananlardan habersiz olan Cansu, evde bulup okuduğu mektupla dehşete düşer.

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