Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bunlar futbolcu mu boksör mü?

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili yerel Kuzey Ekspres gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor'un VAR'daki arkadaşlardan şikayet etmesinin gerçek nedeni ortaya çıktı. O şahıs orada çay içmek için mi oturdu, golden önceki faulü görmüyor mu? O golü iptal etse, maç 2-2 devam etse taraftar sahaya girecek mi?" dedi.

Sözlerini sürdüren Hacıosmanoğlu, maç sonrasında futbolcuların yere düşen taraftarlara vurmasıyla ilgili olarak "Bir taraftar sahaya girdi, güvenlik görevlisi olan şahıs yere seriyor onu, senin futbolcun futbol takımının sporcusu mu yoksa boks kulübünün sporcusu mu, onların boks kulübü de var ben bunları anlayamadım" dedi.