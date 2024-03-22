Ağız ve diş sağlığı için alınabilecek önlemler neler?

Sağlıklı bir diş sağlığının günde 2 kere etkin diş fırçalama, 1 kere diş ipi kullanımı, dil fırçalanması ve gargara ile tüm ağız içi yüzeylerin temizlenmesi şeklinde yapılması gerekiyor. Diş Hekimi Zafer Kazak, Ramazan ayında uzun süreli açlığa bağlı ortaya çıkan ağız kokusu (halitozis) sorununun önemli bir sağlık problemi olduğunu söylüyor. Ağız ve diş sağlığı için alınabilecek önlemleri sıralıyor:



Tercihen alkolsüz gargara kullanın.

Sahurda ceviz, badem, tarçın ve yeşil çay tüketin.

Dehidratasyonu önlemek için iftar ve sahur arası bol bol su için.

Tuzlu, baharatlı ve kızartılmış gıdaları bırakın.

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