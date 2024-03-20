Vertigoya kulak verin

Baş dönmesi şikayeti ile acil polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmında aslında iç kulak denge sistemi rahatsızlığı oluyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, hastada özellikle dengesizlik hissinin bulantı ile birlikte olduğu durumlarda vertigonun akla gelebileceğini söylüyor. Bulut, vertigonun teşhisi ve tedavisi konusunda bilgiler veriyor:

2 GRUP AĞRI VARDIR

Vertigonun çok çeşitli nedenleri olabiliyor. Hastalığın merkezi (nörolojik kaynaklı) ve periferik (iç kulak kaynaklı) olarak 2 ana gruba ayrılıyor. Sinir sistemi kaynaklı vertigolar nörolojik muayene ve beyin MR'ı ile tespit edilebilir. İç kulak kaynaklı vertigolar için kulak burun boğaz muayenesi ve özel vertigo testleri gerekir. Ancak birçok hasta elinde tahlil ve filmler ile birçok doktoru dolaşmakta ve tatmin edici bir sonuç alamamaktadır.

TEK SEANSTA BAŞARI MÜMKÜN

İç kulak kaynaklı vertigo ihtimalinin olması için baş dönmesiyle birlikte bulantı ve dengesizliğin de olması gerekiyor. Vertigoda etkili bir tedavi için sebebin bulunması gerekir. Hastanemizde mevcut vertigo laboratuvar testleri (Kalorık test ve VNG) ile kolayca ayırıcı tanı yapılabilmektedir. Bu testler sonucunda genelde iki durum ortaya çıkmaktadır. Birincisi kulak kristali oynaması (BPV) ikincisi ise kulak tansiyonudur (Meniere). Kristal oynamasının yönü tespit edilince manevrayla kristaller yerine gönderilmektedir. Meniere da ise diyet ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Hastalığa göre tek seansta vertigodan kurtulmak mümkün olabilir.

STRESTEN KAÇININ

Vertigoya iyi gelen doğal çözümler arasında ise ilk sırada stresten uzak durulması geliyor. Diğer yandan beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, tuz tüketiminden kaçınılması, zencefil, Bektaşi üzümü, elma sirkesi, kereviz suyu ve badem tüketilmesi, yoga ve meditasyon yapılması da vertigo ataklarının durmasını sağlıyor.