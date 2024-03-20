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Vertigoya kulak verin

Bulantı ve dengesizlik, baş dönmesi olarak tanımlanan vertigoya işaret ediyor. Kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, vertigonun sinir kaynaklı olduğu kadar iç kulak nedenli de olabildiğini söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
Vertigoya kulak verin

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Baş dönmesi şikayeti ile acil polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmında aslında iç kulak denge sistemi rahatsızlığı oluyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, hastada özellikle dengesizlik hissinin bulantı ile birlikte olduğu durumlarda vertigonun akla gelebileceğini söylüyor. Bulut, vertigonun teşhisi ve tedavisi konusunda bilgiler veriyor:

2 GRUP AĞRI VARDIR
Vertigonun çok çeşitli nedenleri olabiliyor. Hastalığın merkezi (nörolojik kaynaklı) ve periferik (iç kulak kaynaklı) olarak 2 ana gruba ayrılıyor. Sinir sistemi kaynaklı vertigolar nörolojik muayene ve beyin MR'ı ile tespit edilebilir. İç kulak kaynaklı vertigolar için kulak burun boğaz muayenesi ve özel vertigo testleri gerekir. Ancak birçok hasta elinde tahlil ve filmler ile birçok doktoru dolaşmakta ve tatmin edici bir sonuç alamamaktadır.

TEK SEANSTA BAŞARI MÜMKÜN
İç kulak kaynaklı vertigo ihtimalinin olması için baş dönmesiyle birlikte bulantı ve dengesizliğin de olması gerekiyor. Vertigoda etkili bir tedavi için sebebin bulunması gerekir. Hastanemizde mevcut vertigo laboratuvar testleri (Kalorık test ve VNG) ile kolayca ayırıcı tanı yapılabilmektedir. Bu testler sonucunda genelde iki durum ortaya çıkmaktadır. Birincisi kulak kristali oynaması (BPV) ikincisi ise kulak tansiyonudur (Meniere). Kristal oynamasının yönü tespit edilince manevrayla kristaller yerine gönderilmektedir. Meniere da ise diyet ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Hastalığa göre tek seansta vertigodan kurtulmak mümkün olabilir.

STRESTEN KAÇININ
Vertigoya iyi gelen doğal çözümler arasında ise ilk sırada stresten uzak durulması geliyor. Diğer yandan beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, tuz tüketiminden kaçınılması, zencefil, Bektaşi üzümü, elma sirkesi, kereviz suyu ve badem tüketilmesi, yoga ve meditasyon yapılması da vertigo ataklarının durmasını sağlıyor.

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