Tekmeyi görünce duramadım

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Fenerbahçe maçında sahada yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Öncelikle yaşanan olaylardan ve bir spor adamı olarak böyle bir görüntüye dahil olmaktan dolayı çok üzgünüm. " dedi.

TEPKİSİZ KALAMAZDIM

Korkmaz, "Ben maç biter bitmez herhangi bir sorun yaşanmaması adına kendi futbolcularımızı soyunma odasına gönderdim ve sahada tek başıma kaldım. O esnada güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim." diye konuştu. Korkmaz,"Karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere karşı büyük bir saygım var" ifadelerini kullandı.

ŞİRİN GÖZÜKMEK İSTİYORLAR

Egemen Korkmaz, "Maç soyunca tribünleri tahrik eden Bazı oyuncuların beni sanki ortada hiçbir şey yokken ve durduk yere onlara arkadan saldırmışım gibi suçlaması tamamen kamuoyunu manipüle etmek ve kendi camialarına şirin gözükme çabasından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

İŞTE O TEKME

Egemen Korkmaz'ın tepki gösterdiği olayda, Oosterwolde yerde yatan bir taraftara işte böyle tekme atıyor.