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Gerilimi tırmandırmayacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Gerilimi artıran bir söylem içinde olmayacağız. Olaylara sebebiyet veren yönetici, taraftar, sporcu kim varsa, gerekli cezaların verileceğine eminim” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
Gerilimi tırmandırmayacağız

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Galatasaray Spor Kulübü ile global kurumsal iş uygulamaları şirketi arasındaki iş birliğinin imza töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlendi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Özbek, toplantıda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, sarı-kırmızılılar olarak gerginliği arttıracak bir söylem içinde olmayacaklarını söyledi. Özbek şu ifadeleri kullandı: Bu olaylara sebebiyet veren yönetici, taraftar, sporcu kim varsa, adilane şekilde değerlendirilip gerekli cezaların verileceğine eminim. Böyle yapılması gerekiyor. Bir milat olması lazım. Olayların bu güne nasıl geldiğinin, gelişini hazırlayan sebeplerin incelenmesi lazım. Sadece sahada oluşmuş günlük bir olay olduğunu değerlendirmiyoruz. Sezon boyu bir akışı var. Bu olaylarla ilgili PFDK'nın alacağı kararlar da o derece önemlidir.

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