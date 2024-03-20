Fıtık değil kanal darlığı

Lomber dar kanal hastalığı, kişinin yaş almasıyla birlikte omur kanalının etrafındaki bağ dokuların kanalı sıkıştırması ve sinirlere baskı yapmasıyla meydana geliyor. Kişinin bel altından gerçekleştirdiği tüm hayati fonksiyonlarını yaparken ağrı duymasına neden oluyor. Hastalığın özellikle 60 yaş üstündeki kişilerde sıklıkla görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu, ilk evrede ilaç ve fiziksel tedavi uygulandığını, ileri seviyedeyse vida ve platinle omurganın sabitleştirildiğini belirtiyor. "Minimal invazivle gerçekleştirilen omurga kanalındaki darlıkları gideren, güvenilir ve hastanın 2-3 gün içerisinde normal yaşamına dönmesini sağlayan yöntemdir" diyor.

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