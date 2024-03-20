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Fırsatçıya geçıt yok

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
Fırsatçıya geçıt yok

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Ticaret Bakanlığı, tüketicinin mağdur olmasını önlemek ve fırsatçılara geçit vermemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakanlık; otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında 2023'ten bu zamana kadar yaptığı denetimlerde 848 milyon 240 bin 387 lira para cezası uyguladı. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında geçen yıl 135 milyon 104 bin 257, 2024'te ise bugüne kadar 77 milyon 71 bin 973 lira olmak üzere toplam 212 milyon 176 bin 230 lira ceza uygulandı. Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla 2023'te 124 bin 188 firmanın 4 milyon 21 bin 80 ürünü denetlendi, 43 bin 864 aykırı ürün için 96 milyon 851 bin lira idari para cezası uygulandı. Bu yılın ilk 2 ayında da 43 bin 590 firmanın 1 milyon 53 bin 440 ürünü denetlendi ve 9 bin 117 aykırı ürün için 34 milyon 666 bin 798 lira ceza kesildi. Otomotiv sektörüne yönelik düzenlemelere uymayan 688 firmaya 404 milyon lira ceza uygulandı. Emlak sektörüne yönelik denetimlerde ise toplam bin 338 işletmeye yaklaşık 100 milyon lira idari para cezası verildi.

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