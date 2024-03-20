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Bır gün oruç bır saat yürüyüş

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
Bır gün oruç bır saat yürüyüş

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11 ayın sultan Ramazan ayında oruç tutmak, hem bedene hem de ruha iyi geliyor. Diyetisyen Gülsüm Hazman, "Oruç tutmak, beynimizin daha iyi çalışmasını sağlar. Bağışıklığı güçlendirir. Kalp ritmini düzenler. Yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Spor yaparken vücutta salgılanan endorfin dopamin gibi bize mutluluk veren hormonlar oruç esnasında da salgılanır ve bu sebeple oruç psikolojik açıdan bizlere iyi gelir ve kendimizi daha mutlu hissetmenizi sağlar. Yani Oruç tutmanın insan üzerinde ki etkisi dışarıda yaptığımız 1 saatlik yürüyüşle neredeyse eş değerdir" diyor.

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