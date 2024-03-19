Yemeksepeti’nin eski sahibi Nevzat Aydın’ın Trabzonspor ile Fenerbahçe maçı ile ilgili yaptığı paylaşımlar ortalığı karıştırdı

Yemeksepeti'nin eski sahibi Nevzat Aydın'ın Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev maçla ilgili yaptığı paylaşımlar ortalığı karıştırdı. İlk olarak, Trabzonspor'un, 'Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor' şeklindeki sosyal medya paylaşımını alıntılayan Aydın'ın kışkırtıcı ifadeleri dikkati çekti.

Aydın'ın daha sonra, "100 bin euro fazla para alsa Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynayacak olan, kendini Lefter, Can Bartu, Alex zanneden şerefsizlerin kulübedeki ve maç sonu sahanın içindeki hareketlerini umarım göstermişlerdir. Neyse bu kadar adrenalinin üzerine daha fazla germeyelim. Zaten futbol adına rezil bir maçtı" sözleri de tartışma yarattı.