TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi

Türk futbolunda son dönemlerde gerilim hiç eksik olmadı. Son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı. Taraftarlar sahaya girdi. Futbolcularla taraftarlar karşı karşıya geldi. TAKVİM Gazetesi yazarları Türk futbolunda bitmeyen olaylar sonrası reçeteyi sundu. Usta yazarların ortak görüşü, sadece sağduyu ve hoşgörüyle yaşanan gerilimin ortadan kalkacağı yönünde.



HEPİMİZ SUÇLUYUZ!

Biz bu öfke sorunumuzu, şiddeti nasıl halledeceğiz bilemiyorum! Sadece futbol değil, sosyal hayat için de aynı durum söz konusu. Maalesef bazı şeyleri başaramıyoruz. Adını bile koyamıyorum. Futbol, futbol olmaktan çıktı. Sözün bittiği yerdeyiz. Herkes birilerini suçluyor. Birimiz değil, hepimiz suçluyuz! Bunun önlemini hep birlikte almak gerekiyor. Saygılı olmayı, hoşgörülü olmayı herkes bilecek. Biz bunu kaybettik. Böyle bir toplum değildik. Ne saygı var, ne de sevgi var. Futbolda yenmek de yenilmek de var. Şiddetle, kavgayla neyi çözeceğiz?

Oktay Derelioğlu



TÜRK FUTBOLU YÖNETİLEMİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu maalesef hiçbir süreci gerek saha içi gerekse saha dışında rahatlatacak organizasyonlarda sahne alamıyor. Bunu hem saha içinde hem de saha dışında sıklıkla görebiliyoruz. Buradan çıkışın yolu bir takımın şampiyon olması için her şeyin mubah sayılması değil, futbolun yeniden baştan aşağıya dizayn edilmesi ile ilgilidir. Ne TFF ne kurulları ne de hakemler sorunu çözmekten ziyade deyim yerindeyse ateşe odun atıyorlar. Elbette burada bazı kulüp başkanlarının ve yöneticilerin suçu da var. Gelinen noktada ülke futbolunun marka değeri maalesef yerlerde. Ne bir hakemin dövülmesi ne Trabzon'da yaşananlar aslında 'Geliyorum' diyen büyük tehlikenin habercisi. Buna kayıtsız mı kalacağız yoksa yeniden mi başlayacağız? Önce bunun kararını vermemiz lazım.

Ulaş Özdemir



İTİDALLİ OLMAK LAZIM

Futbolu futbol olarak görmediğimiz sürece ve bu oyunu ülkemizde adil bir şekilde oynandığına ve yönetildiğine inanmadığımız müddetçe bu olayların sonu gelmez ve devam eder. Kimsenin ne Federasyon'a ne MHK'ya ne de hakemlere güveni kalmadı. Dolayısıyla da her kararda her hakem atamasında verilen her cezada birilerini taraf olmakla suçluyoruz. Bu olayların düzelmesi için bu sektördeki herkesin daha itidalli davranması lazım. Kavga ve kaos ortamı yaratmaktan uzak durmamız lazım. Her şeyden önemlisi de Federasyon'un adil, hakemlerin de verdikleri kararda bir standardın olması gerekir. Yoksa düzelsin diye çok bekleriz.

İlker Yağcıoğlu



BÜYÜKLER ARAYA GİRMELİ

Trabzon'da yaşananlar Türk futbolu için üzüntü verici. Başkanlar ve yöneticilerin yaptığı açıklamalar süreci bu noktaya getirdi. Devlet büyüklerinin kulüp yöneticileri ve başkanlarıyla bir araya gelip onları uyarması artık şart oldu. Bunun olması halinde futbol sahasında yaşanan şiddet olaylarının son bulacağını düşünüyorum. Aksi halde olay futboldan, eğlence olmaktan çıkacak ve Türkiye başka kaoslara sürüklenecek gibi görünüyor.

Evren Turhan



KAPSAL'DAN MÜTHİŞ İDDİA

A Spor yorumcusu Reha Kapsal çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Kapsal, "Halil Umut Meler maça atandıktan sonra eski bir hakem arkadaşına dert yandı. 'Psikolojim bozuk. Niye bu atama" dedi'" ifadesini kullandı.

