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Pasaport krizi

Dominik Cumhuriyeti’nde tatilde olan Hande Doğandemir, uçağı kaçırdı. Doğandemir, Miami’den İstanbul uçağına bineceği sırada pasaportunun ve cüzdanının olmadığını fark etti

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mart 2024 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:01
Pasaport krizi

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Hande Doğandemir, geçtiğimiz günlerde tatil için soluğu Dominik Cumhuriyeti'nde almıştı. Burada Survivor sunucusu Murat Ceylan'la renkli bir tatil geçiren güzel oyuncu, seksi pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu, binlerce beğen, almıştı. Doğandemir, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından da Miami'ye geçti. Buradan biraz zaman geçiren oyuncunun İstanbul'a döneceği sırada başına talihsiz bir olay geldi.

UÇAĞI KAÇIRDI!
Cüzdanını ve pasaportunu kaybeden oyuncu, sosyal medya hesabından başına gelenleri anlattı. Güzel oyuncu, "Dün sabah Miami'ye döndüm ve tam havaalanına gidecektim ki, içinde cüzdanımın ve pasaportumun olduğu çantamın olmadığını fark ettim. 3 saat Uber'e ulaşmaya çalıştık çünkü muhtemelen araçta düşürmüştüm ama asla telefonlarımızı açan olmadı. Uçuşuma 2 saat kala umudumu kestim ve konsolosluğu aradım. Geçici pasaportumu alsam da uçağa yetişemedim" ifadelerini kulandı.

SONUNDA BULUNDU!
Başka bir saate bile kestiren oyuncu aldığı mutlu haberi ise şu sözlerle paylaştı: "Tam uçağı binmek için havaalanına gitmiştim ki, çantamın bulunduğu haberi geldi. Aradan yaşanan başka aksaklıklara ve mucizevi bir şekilde çözülme detaylarını atlıyorum. Şansızlık gibi görünse de iyi insanların hala var olduğuna inandığım bir hikaye oldu."

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