SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Müslüm Açıkbaş, oğullarına tarla ve evi paylaştırmayınca canından oldu

Gaziantep’te ev ve arsaları paylaştırmayan anne ve babasını bıçaklayan kardeşler Abdurrahman ve Halaf Açıkbaş yakalandı. Baba katili olan kardeşler tutuklandı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mart 2024 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:01
Müslüm Açıkbaş, oğullarına tarla ve evi paylaştırmayınca canından oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Oğuzeli İlçesi'nin kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde önceki gün korkunç bir olay meydana geldi. Babalarına ait arazilerde çiftçilik yapan Abdurrahman (37) ve Halaf Açıkbaş (32) Açıkbaş kardeşler, bir süredir tarla ve evleri kendilerine paylaştırmasını istedikleri babaları Müslüm Açıkbaş'ın olumsuz cevap alınca tepki gösterdi.

Gaziantep'e gitmek isteyen babaları Müslüm (59) anneleri Gonca Aıkbaş'ın yolunu kesen kardeşler, ikisini de bıçakladı. Saldırıda yaralanan anne ve baba ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Müslüm Açıkbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan ancak jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan katil zanlısı 2 kardeş, sevk edildiklerin nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı
CHP’li belediye çiftliğe döndü! Bursa’da başkan adayı personeli kendi seçim çalışması için kullandı! Aylardır belediyeye uğramadan maaş alıyorlar
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim
Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?
TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi: Bu kavga artık dursun
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşı ‘kurban’ demişti! Kraliyet Ailesi’nden açıklama beklenirken Galler Prensesi’nin bulunduğu iddia edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KYB’ye PKK uyarısı! 7 Şubat MİT kumpası öncesi tarihi MGK: 28 Aralık 2011 FETÖ’cülerin dinleme cihazlarını bulduk
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Serenay Sarıkaya 10 milyon TL’yi cebine koydu...
Başkan Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerlerle iftar yaptı | Harekat sinyali: Teröristana izin vermeyeceğiz
Ekremci İsmail Saymaz patladı: Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi? | CHP’nin paradan kuleleri
CHP’de kara para büyük kavga! Tuncay Yılmaz ve binayı satan Ali Rıza Braka’nın ifadeleri ortaya çıktı | Canan Kaftancıoğlu ifade verecek
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Fenerbahçe’den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç’tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
SON DAKİKA