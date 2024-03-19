Müslüm Açıkbaş, oğullarına tarla ve evi paylaştırmayınca canından oldu

Oğuzeli İlçesi'nin kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde önceki gün korkunç bir olay meydana geldi. Babalarına ait arazilerde çiftçilik yapan Abdurrahman (37) ve Halaf Açıkbaş (32) Açıkbaş kardeşler, bir süredir tarla ve evleri kendilerine paylaştırmasını istedikleri babaları Müslüm Açıkbaş'ın olumsuz cevap alınca tepki gösterdi.

Gaziantep'e gitmek isteyen babaları Müslüm (59) anneleri Gonca Aıkbaş'ın yolunu kesen kardeşler, ikisini de bıçakladı. Saldırıda yaralanan anne ve baba ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Müslüm Açıkbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan ancak jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan katil zanlısı 2 kardeş, sevk edildiklerin nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.