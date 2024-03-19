Deprem bölgesine desteğe devam

Pril, Ramazan ayında, Hatay Samandağ'daki konteyner kentte vatandaşlarla buluşuyor. Pril, Ramazan'da Şef Türev Uludağ ve ekibinin hazırladığı iftar ve sahur menülerini depremden etkilenen vatandaşlara ikram ediyor.

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız "Afetin yaşandığı günden bu yana bölgeye desteğimizi sürdürüyoruz. Hatay Samandağ'daki konteyner kentin sakinlerine 30 gün boyunca toplamda 33 bin sahur ve iftar öğünü ikram edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Türk Henkel olarak, çeşitli projelerle deprem bölgemize destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.