Çalışmaları örnek oldu

Yıldız Holding Kadın Platformu çatısı altında fırsat eşitliğine yönelik yürütülen çalışmalar London Business School tarafından örnek vaka çalışması haline getirildi. Bu örnek vaka çalışması Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından Harvard Club of New York'ta düzenlenen lansmanda paylaşıldı. Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, "Yıldız Holding ve şirketlerinin fırsat eşitliğinin her alanda tesis edilmesi amacıyla hayata geçirdiği uygulamaların tüm dünyayla paylaşılmasından gurur duyuyoruz" dedi.

