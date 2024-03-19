7 güne 40 bin TL!

Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan Ebru Polat geçtiğimiz günlerde hayat pahalılığından şikayet ediyordu. Polat geçtiğimiz gün parasına kıydı ve Mısır'a gitti. Sosyal medyadan ise ödediği paranın ne kadar olduğunu açıkladı. Polat 7 günde 40 bin TL ödediğini söyleyerek bir çalışanını da yanında götürdüğünü ifade etti. Polat, "Ticari hayatım gayet güzel gidiyor, güzellik salonumuz o kadar harika gidiyordu ki bu son malum olaylar olmasaydı çok daha farklı olacaktı, güvenleri sarsıldı insanların" demişti.

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